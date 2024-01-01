500 Fas dirheminden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile MAD → ETB çevirin

500 mad
3.866,16 etb

1,000د.م. MAD = 7,732Br ETB

12:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,73237,7323
Düşük5,77445,6676
Ortalama5,96945,8247
Değişim33.91%36.43%
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1 MAD → ETB istatistikleri

MAD → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,7323, en düşük 5,7744 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9694 oldu. MAD → ETB kurundaki değişiklik 33.91 değerindeydi.

MAD → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,7323, en düşük 5,6676 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8247 oldu. MAD → ETB kurundaki değişiklik 36.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,590,7810,9261,3821,5281,33718,185
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,04911,1861,7691,9561,71323,287
1 EUR1,08655,9540,84311,4921,6491,44419,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Etiyopya Birri
1 MAD7,73232 ETB
5 MAD38,66160 ETB
10 MAD77,32320 ETB
20 MAD154,64640 ETB
50 MAD386,61600 ETB
100 MAD773,23200 ETB
250 MAD1.933,08000 ETB
500 MAD3.866,16000 ETB
1000 MAD7.732,32000 ETB
2000 MAD15.464,64000 ETB
5000 MAD38.661,60000 ETB
10000 MAD77.323,20000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Fas Dirhemi
1 ETB0,12933 MAD
5 ETB0,64664 MAD
10 ETB1,29327 MAD
20 ETB2,58654 MAD
50 ETB6,46635 MAD
100 ETB12,93270 MAD
250 ETB32,33175 MAD
500 ETB64,66350 MAD
1000 ETB129,32700 MAD
2000 ETB258,65400 MAD
5000 ETB646,63500 MAD
10000 ETB1.293,27000 MAD