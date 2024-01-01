50 Fas dirheminden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile MAD → COP çevirin

50 mad
20.469,35 cop

1,000د.م. MAD = 409,4$ COP

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek413,7610419,2900
Düşük399,7400383,4290
Ortalama408,2028401,4525
Değişim-1.06%5.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → COP istatistikleri

MAD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 413,7610, en düşük 399,7400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 408,2028 oldu. MAD → COP kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

MAD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 419,2900, en düşük 383,4290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 401,4525 oldu. MAD → COP kurundaki değişiklik 5.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6030,7810,9261,3831,5291,33718,184
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,24811,1861,7711,9581,71323,291
1 EUR1,08655,9380,84311,4931,651,44419,63

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kolombiya Pesosu
1 MAD409,38700 COP
5 MAD2.046,93500 COP
10 MAD4.093,87000 COP
20 MAD8.187,74000 COP
50 MAD20.469,35000 COP
100 MAD40.938,70000 COP
250 MAD102.346,75000 COP
500 MAD204.693,50000 COP
1000 MAD409.387,00000 COP
2000 MAD818.774,00000 COP
5000 MAD2.046.935,00000 COP
10000 MAD4.093.870,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Fas Dirhemi
1 COP0,00244 MAD
5 COP0,01221 MAD
10 COP0,02443 MAD
20 COP0,04885 MAD
50 COP0,12213 MAD
100 COP0,24427 MAD
250 COP0,61067 MAD
500 COP1,22134 MAD
1000 COP2,44268 MAD
2000 COP4,88536 MAD
5000 COP12,21340 MAD
10000 COP24,42680 MAD