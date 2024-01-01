5.000 Fas dirheminden Şili pesosuna
Reel döviz kuru ile MAD → CLP çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 MAD → CLP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|96,6086
|96,6086
|Düşük
|92,3100
|89,5157
|Ortalama
|94,8763
|93,3016
|Değişim
|-0.77%
|0.86%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → CLP istatistikleri
MAD → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 96,6086, en düşük 92,3100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 94,8763 oldu. MAD → CLP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.
MAD → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 96,6086, en düşük 89,5157 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 93,3016 oldu. MAD → CLP kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Şili Pesosu
|1 MAD
|94,26120 CLP
|5 MAD
|471,30600 CLP
|10 MAD
|942,61200 CLP
|20 MAD
|1.885,22400 CLP
|50 MAD
|4.713,06000 CLP
|100 MAD
|9.426,12000 CLP
|250 MAD
|23.565,30000 CLP
|500 MAD
|47.130,60000 CLP
|1000 MAD
|94.261,20000 CLP
|2000 MAD
|188.522,40000 CLP
|5000 MAD
|471.306,00000 CLP
|10000 MAD
|942.612,00000 CLP