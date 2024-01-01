1 Fas dirheminden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile MAD → CLP çevirin

1 mad
94 clp

1,000د.م. MAD = 94,26$ CLP

12:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek96,608696,6086
Düşük92,310089,5157
Ortalama94,876393,3016
Değişim-0.77%0.86%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → CLP istatistikleri

MAD → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 96,6086, en düşük 92,3100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 94,8763 oldu. MAD → CLP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

MAD → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 96,6086, en düşük 89,5157 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 93,3016 oldu. MAD → CLP kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4210,7810,9261,3821,5281,33718,188
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,13711,1861,7711,9581,71323,3
1 EUR1,08655,9540,84311,4931,651,44419,642

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Şili Pesosu
1 MAD94,25640 CLP
5 MAD471,28200 CLP
10 MAD942,56400 CLP
20 MAD1.885,12800 CLP
50 MAD4.712,82000 CLP
100 MAD9.425,64000 CLP
250 MAD23.564,10000 CLP
500 MAD47.128,20000 CLP
1000 MAD94.256,40000 CLP
2000 MAD188.512,80000 CLP
5000 MAD471.282,00000 CLP
10000 MAD942.564,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Fas Dirhemi
1 CLP0,01061 MAD
5 CLP0,05305 MAD
10 CLP0,10609 MAD
20 CLP0,21219 MAD
50 CLP0,53047 MAD
100 CLP1,06094 MAD
250 CLP2,65235 MAD
500 CLP5,30470 MAD
1000 CLP10,60940 MAD
2000 CLP21,21880 MAD
5000 CLP53,04700 MAD
10000 CLP106,09400 MAD