100 Fas dirheminden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → BZD çevirin

100 mad
20,15 bzd

1,000د.م. MAD = 0,2015BZ$ BZD

12:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20390,2039
Düşük0,20060,1990
Ortalama0,20280,2014
Değişim0.47%1.27%
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1 MAD → BZD istatistikleri

MAD → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2039, en düşük 0,2006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2028 oldu. MAD → BZD kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

MAD → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2039, en düşük 0,1990 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2014 oldu. MAD → BZD kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0530,780,9251,3821,5271,33718,184
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,21211,1861,7721,9581,71423,311
1 EUR1,081655,9510,84311,4931,651,44519,649

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Belize Doları
1 MAD0,20150 BZD
5 MAD1,00752 BZD
10 MAD2,01503 BZD
20 MAD4,03006 BZD
50 MAD10,07515 BZD
100 MAD20,15030 BZD
250 MAD50,37575 BZD
500 MAD100,75150 BZD
1000 MAD201,50300 BZD
2000 MAD403,00600 BZD
5000 MAD1.007,51500 BZD
10000 MAD2.015,03000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Fas Dirhemi
1 BZD4,96270 MAD
5 BZD24,81350 MAD
10 BZD49,62700 MAD
20 BZD99,25400 MAD
50 BZD248,13500 MAD
100 BZD496,27000 MAD
250 BZD1.240,67500 MAD
500 BZD2.481,35000 MAD
1000 BZD4.962,70000 MAD
2000 BZD9.925,40000 MAD
5000 BZD24.813,50000 MAD
10000 BZD49.627,00000 MAD