2.000 Fas dirheminden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile MAD → AZN çevirin

2.000 mad
342,09 azn

1,000د.م. MAD = 0,1710man. AZN

12:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17320,1732
Düşük0,17040,1691
Ortalama0,17230,1711
Değişim0.37%1.16%
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1 MAD → AZN istatistikleri

MAD → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1732, en düşük 0,1704 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1723 oldu. MAD → AZN kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

MAD → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1732, en düşük 0,1691 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1711 oldu. MAD → AZN kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,790,7810,9271,3821,5281,33818,205
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,36611,1871,771,9571,71323,315
1 EUR1,079655,9570,84311,4911,6491,44419,648

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Azerbaycan Manatı
1 MAD0,17105 AZN
5 MAD0,85524 AZN
10 MAD1,71047 AZN
20 MAD3,42094 AZN
50 MAD8,55235 AZN
100 MAD17,10470 AZN
250 MAD42,76175 AZN
500 MAD85,52350 AZN
1000 MAD171,04700 AZN
2000 MAD342,09400 AZN
5000 MAD855,23500 AZN
10000 MAD1.710,47000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Fas Dirhemi
1 AZN5,84635 MAD
5 AZN29,23175 MAD
10 AZN58,46350 MAD
20 AZN116,92700 MAD
50 AZN292,31750 MAD
100 AZN584,63500 MAD
250 AZN1.461,58750 MAD
500 AZN2.923,17500 MAD
1000 AZN5.846,35000 MAD
2000 AZN11.692,70000 MAD
5000 AZN29.231,75000 MAD
10000 AZN58.463,50000 MAD