500 Fas dirheminden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → AUD çevirin

500 mad
76,96 aud

1,000د.م. MAD = 0,1539A$ AUD

12:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15510,1551
Düşük0,15000,1499
Ortalama0,15190,1514
Değişim2.37%2.26%
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1 MAD → AUD istatistikleri

MAD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1551, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1519 oldu. MAD → AUD kurundaki değişiklik 2.37 değerindeydi.

MAD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1551, en düşük 0,1499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1514 oldu. MAD → AUD kurundaki değişiklik 2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8970,7810,9271,3821,5291,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,01711,1861,7691,9571,71323,292
1 EUR1,079655,9510,84311,4911,651,44419,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Avustralya Doları
1 MAD0,15392 AUD
5 MAD0,76959 AUD
10 MAD1,53917 AUD
20 MAD3,07834 AUD
50 MAD7,69585 AUD
100 MAD15,39170 AUD
250 MAD38,47925 AUD
500 MAD76,95850 AUD
1000 MAD153,91700 AUD
2000 MAD307,83400 AUD
5000 MAD769,58500 AUD
10000 MAD1.539,17000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Fas Dirhemi
1 AUD6,49700 MAD
5 AUD32,48500 MAD
10 AUD64,97000 MAD
20 AUD129,94000 MAD
50 AUD324,85000 MAD
100 AUD649,70000 MAD
250 AUD1.624,25000 MAD
500 AUD3.248,50000 MAD
1000 AUD6.497,00000 MAD
2000 AUD12.994,00000 MAD
5000 AUD32.485,00000 MAD
10000 AUD64.970,00000 MAD