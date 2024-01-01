5 Fas dirheminden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → AUD çevirin

5 mad
0,77 aud

1,000د.م. MAD = 0,1539A$ AUD

12:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15510,1551
Düşük0,15000,1499
Ortalama0,15190,1514
Değişim2.37%2.26%
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1 MAD → AUD istatistikleri

MAD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1551, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1519 oldu. MAD → AUD kurundaki değişiklik 2.37 değerindeydi.

MAD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1551, en düşük 0,1499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1514 oldu. MAD → AUD kurundaki değişiklik 2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,980,7810,9271,3821,5291,33818,204
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,00211,1861,7691,9571,71223,295
1 EUR1,079655,950,84311,4911,651,44419,641

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Avustralya Doları
1 MAD0,15393 AUD
5 MAD0,76966 AUD
10 MAD1,53931 AUD
20 MAD3,07862 AUD
50 MAD7,69655 AUD
100 MAD15,39310 AUD
250 MAD38,48275 AUD
500 MAD76,96550 AUD
1000 MAD153,93100 AUD
2000 MAD307,86200 AUD
5000 MAD769,65500 AUD
10000 MAD1.539,31000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Fas Dirhemi
1 AUD6,49640 MAD
5 AUD32,48200 MAD
10 AUD64,96400 MAD
20 AUD129,92800 MAD
50 AUD324,82000 MAD
100 AUD649,64000 MAD
250 AUD1.624,10000 MAD
500 AUD3.248,20000 MAD
1000 AUD6.496,40000 MAD
2000 AUD12.992,80000 MAD
5000 AUD32.482,00000 MAD
10000 AUD64.964,00000 MAD