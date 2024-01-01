20 Fas dirheminden Hollanda Antilleri parasına
Reel döviz kuru ile MAD → ANG çevirin
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|1 MAD → ANG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1825
|0,1825
|Düşük
|0,1795
|0,1781
|Ortalama
|0,1815
|0,1802
|Değişim
|0.37%
|1.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → ANG istatistikleri
MAD → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1815 oldu. MAD → ANG kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.
MAD → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1802 oldu. MAD → ANG kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Fas Dirhemi
|1 ANG
|5,55059 MAD
|5 ANG
|27,75295 MAD
|10 ANG
|55,50590 MAD
|20 ANG
|111,01180 MAD
|50 ANG
|277,52950 MAD
|100 ANG
|555,05900 MAD
|250 ANG
|1.387,64750 MAD
|500 ANG
|2.775,29500 MAD
|1000 ANG
|5.550,59000 MAD
|2000 ANG
|11.101,18000 MAD
|5000 ANG
|27.752,95000 MAD
|10000 ANG
|55.505,90000 MAD