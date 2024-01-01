10 bin Fas dirheminden Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile MAD → ANG çevirin

10.000 mad
1.801,61 ang

1,000د.م. MAD = 0,1802ƒ ANG

12:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18250,1825
Düşük0,17950,1781
Ortalama0,18150,1802
Değişim0.37%1.17%
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1 MAD → ANG istatistikleri

MAD → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1815 oldu. MAD → ANG kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

MAD → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1802 oldu. MAD → ANG kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0430,7820,9271,3821,531,33818,188
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,96111,1861,7691,9571,71223,271
1 EUR1,079655,9570,84311,4911,651,44419,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hollanda Antilleri Parası
1 MAD0,18016 ANG
5 MAD0,90081 ANG
10 MAD1,80161 ANG
20 MAD3,60322 ANG
50 MAD9,00805 ANG
100 MAD18,01610 ANG
250 MAD45,04025 ANG
500 MAD90,08050 ANG
1000 MAD180,16100 ANG
2000 MAD360,32200 ANG
5000 MAD900,80500 ANG
10000 MAD1.801,61000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Fas Dirhemi
1 ANG5,55059 MAD
5 ANG27,75295 MAD
10 ANG55,50590 MAD
20 ANG111,01180 MAD
50 ANG277,52950 MAD
100 ANG555,05900 MAD
250 ANG1.387,64750 MAD
500 ANG2.775,29500 MAD
1000 ANG5.550,59000 MAD
2000 ANG11.101,18000 MAD
5000 ANG27.752,95000 MAD
10000 ANG55.505,90000 MAD