bin Lesotho lotisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → TWD çevirin

1.000 lsl
1.802,39 twd

1,000L LSL = 1,802NT$ TWD

11:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,81271,8127
Düşük1,75401,7015
Ortalama1,79251,7697
Değişim2.76%3.08%
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1 LSL → TWD istatistikleri

LSL → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8127, en düşük 1,7540 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7925 oldu. LSL → TWD kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

LSL → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8127, en düşük 1,7015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7697 oldu. LSL → TWD kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,07990,3811,4921,6510,94720,006
1 GBP1,18611,28107,1531,7691,9581,12223,719
1 USD0,9270,781183,7361,3821,530,87718,536
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni Tayvan Doları
1 LSL1,80239 TWD
5 LSL9,01195 TWD
10 LSL18,02390 TWD
20 LSL36,04780 TWD
50 LSL90,11950 TWD
100 LSL180,23900 TWD
250 LSL450,59750 TWD
500 LSL901,19500 TWD
1000 LSL1.802,39000 TWD
2000 LSL3.604,78000 TWD
5000 LSL9.011,95000 TWD
10000 LSL18.023,90000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Lesotho Lotisi
1 TWD0,55482 LSL
5 TWD2,77410 LSL
10 TWD5,54819 LSL
20 TWD11,09638 LSL
50 TWD27,74095 LSL
100 TWD55,48190 LSL
250 TWD138,70475 LSL
500 TWD277,40950 LSL
1000 TWD554,81900 LSL
2000 TWD1.109,63800 LSL
5000 TWD2.774,09500 LSL
10000 TWD5.548,19000 LSL