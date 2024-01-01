10 bin Lesotho lotisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LSL → MUR çevirin

10.000 lsl
25.625,70 mur

1,000L LSL = 2,563₨ MUR

11:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,72642,7264
Düşük2,52342,4192
Ortalama2,59932,5700
Değişim1.55%1.83%
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1 LSL → MUR istatistikleri

LSL → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7264, en düşük 2,5234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5993 oldu. LSL → MUR kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

LSL → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7264, en düşük 2,4192 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5700 oldu. LSL → MUR kurundaki değişiklik 1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3871,4911,6520,94720,045
1 GBP1,18311,277106,9761,7651,9551,1223,724
1 USD0,9270,783183,7421,3821,530,87718,571
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Mauritius Rupisi
1 LSL2,56257 MUR
5 LSL12,81285 MUR
10 LSL25,62570 MUR
20 LSL51,25140 MUR
50 LSL128,12850 MUR
100 LSL256,25700 MUR
250 LSL640,64250 MUR
500 LSL1.281,28500 MUR
1000 LSL2.562,57000 MUR
2000 LSL5.125,14000 MUR
5000 LSL12.812,85000 MUR
10000 LSL25.625,70000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Lesotho Lotisi
1 MUR0,39023 LSL
5 MUR1,95117 LSL
10 MUR3,90233 LSL
20 MUR7,80466 LSL
50 MUR19,51165 LSL
100 MUR39,02330 LSL
250 MUR97,55825 LSL
500 MUR195,11650 LSL
1000 MUR390,23300 LSL
2000 MUR780,46600 LSL
5000 MUR1.951,16500 LSL
10000 MUR3.902,33000 LSL