1 Lesotho lotisinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile LSL → GGP çevirin

1 lsl
0,04 ggp

1,000L LSL = 0,04297£ GGP

10:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04310,0440
Düşük0,04210,0412
Ortalama0,04260,0428
Değişim1.40%-0.23%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → GGP istatistikleri

LSL → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0431, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0426 oldu. LSL → GGP kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

LSL → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0440, en düşük 0,0412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0428 oldu. LSL → GGP kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3251,4911,6520,94620,094
1 GBP1,18511,2781071,7671,9571,12123,804
1 USD0,9270,783183,7351,3831,5310,87718,628
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Guernsey poundu
1 LSL0,04297 GGP
5 LSL0,21483 GGP
10 LSL0,42966 GGP
20 LSL0,85932 GGP
50 LSL2,14830 GGP
100 LSL4,29660 GGP
250 LSL10,74150 GGP
500 LSL21,48300 GGP
1000 LSL42,96600 GGP
2000 LSL85,93200 GGP
5000 LSL214,83000 GGP
10000 LSL429,66000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Lesotho Lotisi
1 GGP23,27420 LSL
5 GGP116,37100 LSL
10 GGP232,74200 LSL
20 GGP465,48400 LSL
50 GGP1.163,71000 LSL
100 GGP2.327,42000 LSL
250 GGP5.818,55000 LSL
500 GGP11.637,10000 LSL
1000 GGP23.274,20000 LSL
2000 GGP46.548,40000 LSL
5000 GGP116.371,00000 LSL
10000 GGP232.742,00000 LSL