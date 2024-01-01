250 Lesotho lotisinden Euroya

Reel döviz kuru ile LSL → EUR çevirin

250 lsl
12,72 eur

1,000L LSL = 0,05086€ EUR

10:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05110,0520
Düşük0,05000,0484
Ortalama0,05060,0504
Değişim1.69%1.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → EUR istatistikleri

LSL → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0511, en düşük 0,0500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0506 oldu. LSL → EUR kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

LSL → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0520, en düşük 0,0484 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0504 oldu. LSL → EUR kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3521,4921,6520,94720,105
1 GBP1,18511,279107,0741,7681,9581,12223,827
1 USD0,9270,782183,741,3821,5310,87718,634
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Euro
1 LSL0,05086 EUR
5 LSL0,25432 EUR
10 LSL0,50864 EUR
20 LSL1,01728 EUR
50 LSL2,54320 EUR
100 LSL5,08639 EUR
250 LSL12,71597 EUR
500 LSL25,43195 EUR
1000 LSL50,86390 EUR
2000 LSL101,72780 EUR
5000 LSL254,31950 EUR
10000 LSL508,63900 EUR
Çevrim kurları Euro / Lesotho Lotisi
1 EUR19,66030 LSL
5 EUR98,30150 LSL
10 EUR196,60300 LSL
20 EUR393,20600 LSL
50 EUR983,01500 LSL
100 EUR1.966,03000 LSL
250 EUR4.915,07500 LSL
500 EUR9.830,15000 LSL
1000 EUR19.660,30000 LSL
2000 EUR39.320,60000 LSL
5000 EUR98.301,50000 LSL
10000 EUR196.603,00000 LSL