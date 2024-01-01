250 Lesotho lotisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LSL → BTN çevirin

250 lsl
1.148,67 btn

1,000L LSL = 4,595Nu. BTN

10:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,65154,6515
Düşük4,48834,3987
Ortalama4,58704,5509
Değişim2.37%1.98%
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1 LSL → BTN istatistikleri

LSL → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6515, en düşük 4,4883 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5870 oldu. LSL → BTN kurundaki değişiklik 2.37 değerindeydi.

LSL → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6515, en düşük 4,3987 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5509 oldu. LSL → BTN kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3311,4921,6520,94620,122
1 GBP1,18511,278107,0081,7671,9571,12123,836
1 USD0,9270,783183,741,3831,5320,87718,654
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bhutan Ngultrumu
1 LSL4,59469 BTN
5 LSL22,97345 BTN
10 LSL45,94690 BTN
20 LSL91,89380 BTN
50 LSL229,73450 BTN
100 LSL459,46900 BTN
250 LSL1.148,67250 BTN
500 LSL2.297,34500 BTN
1000 LSL4.594,69000 BTN
2000 LSL9.189,38000 BTN
5000 LSL22.973,45000 BTN
10000 LSL45.946,90000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Lesotho Lotisi
1 BTN0,21764 LSL
5 BTN1,08821 LSL
10 BTN2,17642 LSL
20 BTN4,35284 LSL
50 BTN10,88210 LSL
100 BTN21,76420 LSL
250 BTN54,41050 LSL
500 BTN108,82100 LSL
1000 BTN217,64200 LSL
2000 BTN435,28400 LSL
5000 BTN1.088,21000 LSL
10000 BTN2.176,42000 LSL