10 Lesotho lotisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → AUD çevirin

10 lsl
0,84 aud

1,000L LSL = 0,08404A$ AUD

10:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08400,0840
Düşük0,08060,0791
Ortalama0,08220,0820
Değişim4.25%2.81%
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1 LSL → AUD istatistikleri

LSL → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0840, en düşük 0,0806 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0822 oldu. LSL → AUD kurundaki değişiklik 4.25 değerindeydi.

LSL → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0840, en düşük 0,0791 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0820 oldu. LSL → AUD kurundaki değişiklik 2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3231,4921,6520,94520,133
1 GBP1,18511,278107,0041,7671,9571,1223,851
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,665
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Avustralya Doları
1 LSL0,08404 AUD
5 LSL0,42019 AUD
10 LSL0,84038 AUD
20 LSL1,68076 AUD
50 LSL4,20191 AUD
100 LSL8,40381 AUD
250 LSL21,00953 AUD
500 LSL42,01905 AUD
1000 LSL84,03810 AUD
2000 LSL168,07620 AUD
5000 LSL420,19050 AUD
10000 LSL840,38100 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Lesotho Lotisi
1 AUD11,89940 LSL
5 AUD59,49700 LSL
10 AUD118,99400 LSL
20 AUD237,98800 LSL
50 AUD594,97000 LSL
100 AUD1.189,94000 LSL
250 AUD2.974,85000 LSL
500 AUD5.949,70000 LSL
1000 AUD11.899,40000 LSL
2000 AUD23.798,80000 LSL
5000 AUD59.497,00000 LSL
10000 AUD118.994,00000 LSL