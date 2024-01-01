100 Liberya dolarından Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile LRD → KRW çevirin
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|1 LRD → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|7,1368
|7,1743
|Düşük
|6,9931
|6,9659
|Ortalama
|7,0933
|7,0874
|Değişim
|-1.89%
|-0.34%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → KRW istatistikleri
LRD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,1368, en düşük 6,9931 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,0933 oldu. LRD → KRW kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.
LRD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,1743, en düşük 6,9659 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,0874 oldu. LRD → KRW kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Liberya Doları
|1 KRW
|0,14298 LRD
|5 KRW
|0,71491 LRD
|10 KRW
|1,42982 LRD
|20 KRW
|2,85964 LRD
|50 KRW
|7,14910 LRD
|100 KRW
|14,29820 LRD
|250 KRW
|35,74550 LRD
|500 KRW
|71,49100 LRD
|1000 KRW
|142,98200 LRD
|2000 KRW
|285,96400 LRD
|5000 KRW
|714,91000 LRD
|10000 KRW
|1.429,82000 LRD
|20000 KRW
|2.859,64000 LRD
|30000 KRW
|4.289,46000 LRD
|40000 KRW
|5.719,28000 LRD
|50000 KRW
|7.149,10000 LRD