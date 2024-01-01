5 Liberya dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → JMD çevirin

5 lrd
4,00 jmd

1,000L$ LRD = 0,7991J$ JMD

04:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80520,8097
Düşük0,79910,7991
Ortalama0,80170,8032
Değişim-0.57%-0.79%
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1 LRD → JMD istatistikleri

LRD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8052, en düşük 0,7991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8017 oldu. LRD → JMD kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

LRD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8097, en düşük 0,7991 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8032 oldu. LRD → JMD kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,240,9280,7831,33883,7421,684
1 CAD0,723113,1860,6710,5660,96860,541,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0781,49119,66310,8441,44390,2741,815

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Liberya dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Jamaika Doları
1 LRD0,79906 JMD
5 LRD3,99528 JMD
10 LRD7,99055 JMD
20 LRD15,98110 JMD
50 LRD39,95275 JMD
100 LRD79,90550 JMD
250 LRD199,76375 JMD
500 LRD399,52750 JMD
1000 LRD799,05500 JMD
2000 LRD1.598,11000 JMD
5000 LRD3.995,27500 JMD
10000 LRD7.990,55000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Liberya Doları
1 JMD1,25148 LRD
5 JMD6,25740 LRD
10 JMD12,51480 LRD
20 JMD25,02960 LRD
50 JMD62,57400 LRD
100 JMD125,14800 LRD
250 JMD312,87000 LRD
500 JMD625,74000 LRD
1000 JMD1.251,48000 LRD
2000 JMD2.502,96000 LRD
5000 JMD6.257,40000 LRD
10000 JMD12.514,80000 LRD