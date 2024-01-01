bin Liberya dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile LRD → ISK çevirin

1.000 lrd
710,67 isk

1,000L$ LRD = 0,7107kr ISK

09:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LRD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,71390,7233
Düşük0,70070,7007
Ortalama0,70670,7129
Değişim-0.45%-1.63%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LRD → ISK istatistikleri

LRD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7139, en düşük 0,7007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7067 oldu. LRD → ISK kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

LRD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7233, en düşük 0,7007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7129 oldu. LRD → ISK kurundaki değişiklik -1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2420,9280,7831,33883,7411,684
1 CAD0,723113,1890,6710,5660,96760,5431,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0781,49119,66510,8441,44290,2721,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / İzlanda Kronu
1 LRD0,71067 ISK
5 LRD3,55337 ISK
10 LRD7,10674 ISK
20 LRD14,21348 ISK
50 LRD35,53370 ISK
100 LRD71,06740 ISK
250 LRD177,66850 ISK
500 LRD355,33700 ISK
1000 LRD710,67400 ISK
2000 LRD1.421,34800 ISK
5000 LRD3.553,37000 ISK
10000 LRD7.106,74000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Liberya Doları
1 ISK1,40712 LRD
5 ISK7,03560 LRD
10 ISK14,07120 LRD
20 ISK28,14240 LRD
50 ISK70,35600 LRD
100 ISK140,71200 LRD
250 ISK351,78000 LRD
500 ISK703,56000 LRD
1000 ISK1.407,12000 LRD
2000 ISK2.814,24000 LRD
5000 ISK7.035,60000 LRD
10000 ISK14.071,20000 LRD