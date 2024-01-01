100 Liberya dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile LRD → AWG çevirin

100 lrd
0,92 awg

1,000L$ LRD = 0,009161ƒ AWG

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00920,0093
Düşük0,00920,0092
Ortalama0,00920,0092
Değişim-0.52%-1.08%
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1 LRD → AWG istatistikleri

LRD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0092 oldu. LRD → AWG kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

LRD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0092 oldu. LRD → AWG kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38418,2560,9270,7821,33883,7391,684
1 CAD0,723113,1950,670,5650,96760,5251,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0781,49219,68610,8441,44390,2961,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Aruba Florini
1 LRD0,00916 AWG
5 LRD0,04581 AWG
10 LRD0,09161 AWG
20 LRD0,18322 AWG
50 LRD0,45805 AWG
100 LRD0,91611 AWG
250 LRD2,29027 AWG
500 LRD4,58054 AWG
1000 LRD9,16107 AWG
2000 LRD18,32214 AWG
5000 LRD45,80535 AWG
10000 LRD91,61070 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Liberya Doları
1 AWG109,15800 LRD
5 AWG545,79000 LRD
10 AWG1.091,58000 LRD
20 AWG2.183,16000 LRD
50 AWG5.457,90000 LRD
100 AWG10.915,80000 LRD
250 AWG27.289,50000 LRD
500 AWG54.579,00000 LRD
1000 AWG109.158,00000 LRD
2000 AWG218.316,00000 LRD
5000 AWG545.790,00000 LRD
10000 AWG1.091.580,00000 LRD