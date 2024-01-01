Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile LKR → XAF çevirin

1.000 lkr
1.955 xaf

1.00000 LKR = 1.95495 XAF

10:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

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Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR1.95495 XAF
5 LKR9.77475 XAF
10 LKR19.54950 XAF
20 LKR39.09900 XAF
50 LKR97.74750 XAF
100 LKR195.49500 XAF
250 LKR488.73750 XAF
500 LKR977.47500 XAF
1000 LKR1954.95000 XAF
2000 LKR3909.90000 XAF
5000 LKR9774.75000 XAF
10000 LKR19549.50000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XAF0.51152 LKR
5 XAF2.55761 LKR
10 XAF5.11523 LKR
20 XAF10.23046 LKR
50 XAF25.57615 LKR
100 XAF51.15230 LKR
250 XAF127.88075 LKR
500 XAF255.76150 LKR
1000 XAF511.52300 LKR
2000 XAF1023.04600 LKR
5000 XAF2557.61500 LKR
10000 XAF5115.23000 LKR