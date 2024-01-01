20 Sri Lanka rupisinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile LKR → GTQ çevirin

20 lkr
0,51 gtq

1,000Sr LKR = 0,02562Q GTQ

06:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02570,0262
Düşük0,02550,0254
Ortalama0,02560,0257
Değişim0.10%-2.16%
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1 LKR → GTQ istatistikleri

LKR → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0257, en düşük 0,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0256 oldu. LKR → GTQ kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

LKR → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0262, en düşük 0,0254 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0257 oldu. LKR → GTQ kurundaki değişiklik -2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,77983,7251,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,5931,1090,6690,9672,658
1 GBP1,2841,7741107,4821,9671,1861,7164,715
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guatemala Quetzalı
1 LKR0,02562 GTQ
5 LKR0,12812 GTQ
10 LKR0,25624 GTQ
20 LKR0,51248 GTQ
50 LKR1,28120 GTQ
100 LKR2,56239 GTQ
250 LKR6,40598 GTQ
500 LKR12,81195 GTQ
1000 LKR25,62390 GTQ
2000 LKR51,24780 GTQ
5000 LKR128,11950 GTQ
10000 LKR256,23900 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Sri Lanka Rupisi
1 GTQ39,02610 LKR
5 GTQ195,13050 LKR
10 GTQ390,26100 LKR
20 GTQ780,52200 LKR
50 GTQ1.951,30500 LKR
100 GTQ3.902,61000 LKR
250 GTQ9.756,52500 LKR
500 GTQ19.513,05000 LKR
1000 GTQ39.026,10000 LKR
2000 GTQ78.052,20000 LKR
5000 GTQ195.130,50000 LKR
10000 GTQ390.261,00000 LKR