100 Sri Lanka rupisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile LKR → GBP çevirin

100 lkr
0,26 gbp

1,000Sr LKR = 0,002575£ GBP

06:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.91%-4.06%
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1 LKR → GBP istatistikleri

LKR → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → GBP kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

LKR → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → GBP kurundaki değişiklik -4.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7121,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6151,1080,6690,9672,66
1 GBP1,2841,7741107,5241,9661,1871,7164,718
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İngiliz Pound Sterlini
1 LKR0,00258 GBP
5 LKR0,01288 GBP
10 LKR0,02575 GBP
20 LKR0,05151 GBP
50 LKR0,12877 GBP
100 LKR0,25753 GBP
250 LKR0,64383 GBP
500 LKR1,28766 GBP
1000 LKR2,57531 GBP
2000 LKR5,15062 GBP
5000 LKR12,87655 GBP
10000 LKR25,75310 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Sri Lanka Rupisi
1 GBP388,30200 LKR
5 GBP1.941,51000 LKR
10 GBP3.883,02000 LKR
20 GBP7.766,04000 LKR
50 GBP19.415,10000 LKR
100 GBP38.830,20000 LKR
250 GBP97.075,50000 LKR
500 GBP194.151,00000 LKR
1000 GBP388.302,00000 LKR
2000 GBP776.604,00000 LKR
5000 GBP1.941.510,00000 LKR
10000 GBP3.883.020,00000 LKR