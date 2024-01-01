10 Sri Lanka rupisinden Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BSD çevirin

10 lkr
0,03 bsd

1,000Sr LKR = 0,003308B$ BSD

05:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0033
Değişim0.31%-1.79%
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1 LKR → BSD istatistikleri

LKR → BSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → BSD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → BSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → BSD kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7111,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5561,9681,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bahama Doları
1 LKR0,00331 BSD
5 LKR0,01654 BSD
10 LKR0,03308 BSD
20 LKR0,06616 BSD
50 LKR0,16539 BSD
100 LKR0,33079 BSD
250 LKR0,82697 BSD
500 LKR1,65393 BSD
1000 LKR3,30786 BSD
2000 LKR6,61572 BSD
5000 LKR16,53930 BSD
10000 LKR33,07860 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BSD302,31000 LKR
5 BSD1.511,55000 LKR
10 BSD3.023,10000 LKR
20 BSD6.046,20000 LKR
50 BSD15.115,50000 LKR
100 BSD30.231,00000 LKR
250 BSD75.577,50000 LKR
500 BSD151.155,00000 LKR
1000 BSD302.310,00000 LKR
2000 BSD604.620,00000 LKR
5000 BSD1.511.550,00000 LKR
10000 BSD3.023.100,00000 LKR