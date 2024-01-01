bin Sri Lanka rupisinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BMD çevirin

1.000 lkr
3,31 bmd

1,000Sr LKR = 0,003308$ BMD

05:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0033
Değişim0.31%-1.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → BMD istatistikleri

LKR → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → BMD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → BMD kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,380,77883,7071,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6381,1090,6690,9672,661
1 GBP1,2851,7741107,5721,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bermuda Doları
1 LKR0,00331 BMD
5 LKR0,01654 BMD
10 LKR0,03308 BMD
20 LKR0,06616 BMD
50 LKR0,16539 BMD
100 LKR0,33079 BMD
250 LKR0,82697 BMD
500 LKR1,65393 BMD
1000 LKR3,30786 BMD
2000 LKR6,61572 BMD
5000 LKR16,53930 BMD
10000 LKR33,07860 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BMD302,31000 LKR
5 BMD1.511,55000 LKR
10 BMD3.023,10000 LKR
20 BMD6.046,20000 LKR
50 BMD15.115,50000 LKR
100 BMD30.231,00000 LKR
250 BMD75.577,50000 LKR
500 BMD151.155,00000 LKR
1000 BMD302.310,00000 LKR
2000 BMD604.620,00000 LKR
5000 BMD1.511.550,00000 LKR
10000 BMD3.023.100,00000 LKR