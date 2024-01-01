1 Lübnan lirasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile LBP → TMT çevirin

1 lbp
0,00 tmt

1,000ل.ل. LBP = 0,00003911T TMT

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim0.03%0.04%
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1 LBP → TMT istatistikleri

LBP → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TMT kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

LBP → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TMT kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9110,5490,79510,8510,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9050,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Türkmenistan Manatı
1 LBP0,00004 TMT
5 LBP0,00020 TMT
10 LBP0,00039 TMT
20 LBP0,00078 TMT
50 LBP0,00196 TMT
100 LBP0,00391 TMT
250 LBP0,00978 TMT
500 LBP0,01955 TMT
1000 LBP0,03911 TMT
2000 LBP0,07821 TMT
5000 LBP0,19553 TMT
10000 LBP0,39106 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Lübnan Lirası
1 TMT25.571,40000 LBP
5 TMT127.857,00000 LBP
10 TMT255.714,00000 LBP
20 TMT511.428,00000 LBP
50 TMT1.278.570,00000 LBP
100 TMT2.557.140,00000 LBP
250 TMT6.392.850,00000 LBP
500 TMT12.785.700,00000 LBP
1000 TMT25.571.400,00000 LBP
2000 TMT51.142.800,00000 LBP
5000 TMT127.857.000,00000 LBP
10000 TMT255.714.000,00000 LBP