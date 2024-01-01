bin Lübnan lirasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile LBP → TJS çevirin

1.000 lbp
0,12 tjs

1,000ل.ل. LBP = 0,0001192SM TJS

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.21%-2.51%
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1 LBP → TJS istatistikleri

LBP → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → TJS kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

LBP → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → TJS kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9110,5490,79510,8510,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9050,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Tacikistan Somonu
1 LBP0,00012 TJS
5 LBP0,00060 TJS
10 LBP0,00119 TJS
20 LBP0,00238 TJS
50 LBP0,00596 TJS
100 LBP0,01192 TJS
250 LBP0,02979 TJS
500 LBP0,05958 TJS
1000 LBP0,11917 TJS
2000 LBP0,23834 TJS
5000 LBP0,59584 TJS
10000 LBP1,19168 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Lübnan Lirası
1 TJS8.391,54000 LBP
5 TJS41.957,70000 LBP
10 TJS83.915,40000 LBP
20 TJS167.830,80000 LBP
50 TJS419.577,00000 LBP
100 TJS839.154,00000 LBP
250 TJS2.097.885,00000 LBP
500 TJS4.195.770,00000 LBP
1000 TJS8.391.540,00000 LBP
2000 TJS16.783.080,00000 LBP
5000 TJS41.957.700,00000 LBP
10000 TJS83.915.400,00000 LBP