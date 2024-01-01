2.000 Lübnan lirasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile LBP → THB çevirin

2.000 lbp
0,79 thb

1,000ل.ل. LBP = 0,0003962฿ THB

04:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-3.68%-3.39%
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1 LBP → THB istatistikleri

LBP → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → THB kurundaki değişiklik -3.68 değerindeydi.

LBP → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → THB kurundaki değişiklik -3.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9110,5490,79510,8510,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9050,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → SGD

LBP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Tayland Bahtı
1 LBP0,00040 THB
5 LBP0,00198 THB
10 LBP0,00396 THB
20 LBP0,00792 THB
50 LBP0,01981 THB
100 LBP0,03962 THB
250 LBP0,09905 THB
500 LBP0,19810 THB
1000 LBP0,39620 THB
2000 LBP0,79240 THB
5000 LBP1,98101 THB
10000 LBP3,96201 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Lübnan Lirası
1 THB2.523,97000 LBP
5 THB12.619,85000 LBP
10 THB25.239,70000 LBP
20 THB50.479,40000 LBP
50 THB126.198,50000 LBP
100 THB252.397,00000 LBP
250 THB630.992,50000 LBP
500 THB1.261.985,00000 LBP
1000 THB2.523.970,00000 LBP
2000 THB5.047.940,00000 LBP
5000 THB12.619.850,00000 LBP
10000 THB25.239.700,00000 LBP