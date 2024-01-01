5.000 Lübnan lirasından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile LBP → PAB çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00001117B/. PAB

05:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 LBP → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.03%-0.08%
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1 LBP → PAB istatistikleri

LBP → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → PAB kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → PAB kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1360,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6730,95412,8760,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6250,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7220,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Panama Balboası
1 LBP0,00001 PAB
5 LBP0,00006 PAB
10 LBP0,00011 PAB
20 LBP0,00022 PAB
50 LBP0,00056 PAB
100 LBP0,00112 PAB
250 LBP0,00279 PAB
500 LBP0,00558 PAB
1000 LBP0,01117 PAB
2000 LBP0,02233 PAB
5000 LBP0,05583 PAB
10000 LBP0,11167 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Lübnan Lirası
1 PAB89.550,00000 LBP
5 PAB447.750,00000 LBP
10 PAB895.500,00000 LBP
20 PAB1.791.000,00000 LBP
50 PAB4.477.500,00000 LBP
100 PAB8.955.000,00000 LBP
250 PAB22.387.500,00000 LBP
500 PAB44.775.000,00000 LBP
1000 PAB89.550.000,00000 LBP
2000 PAB179.100.000,00000 LBP
5000 PAB447.750.000,00000 LBP
10000 PAB895.500.000,00000 LBP