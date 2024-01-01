10 Lübnan lirasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile LBP → MVR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0001706MVR MVR

05:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 LBP → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.84%-1.01%
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1 LBP → MVR istatistikleri

LBP → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → MVR kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

LBP → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → MVR kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7061,5460,9491,34318,1440,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95312,8810,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6350,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7340,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 LBP0,00017 MVR
5 LBP0,00085 MVR
10 LBP0,00171 MVR
20 LBP0,00341 MVR
50 LBP0,00853 MVR
100 LBP0,01706 MVR
250 LBP0,04265 MVR
500 LBP0,08531 MVR
1000 LBP0,17062 MVR
2000 LBP0,34124 MVR
5000 LBP0,85309 MVR
10000 LBP1,70618 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Lübnan Lirası
1 MVR5.861,06000 LBP
5 MVR29.305,30000 LBP
10 MVR58.610,60000 LBP
20 MVR117.221,20000 LBP
50 MVR293.053,00000 LBP
100 MVR586.106,00000 LBP
250 MVR1.465.265,00000 LBP
500 MVR2.930.530,00000 LBP
1000 MVR5.861.060,00000 LBP
2000 MVR11.722.120,00000 LBP
5000 MVR29.305.300,00000 LBP
10000 MVR58.610.600,00000 LBP