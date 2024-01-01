5.000 Lübnan lirasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile LBP → MOP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00008954MOP$ MOP

05:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 LBP → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.16%-0.12%
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1 LBP → MOP istatistikleri

LBP → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → MOP kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

LBP → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → MOP kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7061,5460,9491,34318,1460,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95312,8820,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6340,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7340,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Makau Patakası
1 LBP0,00009 MOP
5 LBP0,00045 MOP
10 LBP0,00090 MOP
20 LBP0,00179 MOP
50 LBP0,00448 MOP
100 LBP0,00895 MOP
250 LBP0,02239 MOP
500 LBP0,04477 MOP
1000 LBP0,08954 MOP
2000 LBP0,17908 MOP
5000 LBP0,44771 MOP
10000 LBP0,89542 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Lübnan Lirası
1 MOP11.168,00000 LBP
5 MOP55.840,00000 LBP
10 MOP111.680,00000 LBP
20 MOP223.360,00000 LBP
50 MOP558.400,00000 LBP
100 MOP1.116.800,00000 LBP
250 MOP2.792.000,00000 LBP
500 MOP5.584.000,00000 LBP
1000 MOP11.168.000,00000 LBP
2000 MOP22.336.000,00000 LBP
5000 MOP55.840.000,00000 LBP
10000 MOP111.680.000,00000 LBP