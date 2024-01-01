2.000 Lübnan lirasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LBP → MAD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0001118د.م. MAD

21:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → MAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MAD
1 LBP → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.81%2.89%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → MAD istatistikleri

LBP → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → MAD kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

LBP → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → MAD kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7061,5460,9491,34318,1340,792
1 CAD0,7111,2111,0970,6730,95312,8760,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6310,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Fas Dirhemi
1 LBP0,00011 MAD
5 LBP0,00056 MAD
10 LBP0,00112 MAD
20 LBP0,00224 MAD
50 LBP0,00559 MAD
100 LBP0,01118 MAD
250 LBP0,02795 MAD
500 LBP0,05590 MAD
1000 LBP0,11179 MAD
2000 LBP0,22359 MAD
5000 LBP0,55897 MAD
10000 LBP1,11793 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lübnan Lirası
1 MAD8.945,07000 LBP
5 MAD44.725,35000 LBP
10 MAD89.450,70000 LBP
20 MAD178.901,40000 LBP
50 MAD447.253,50000 LBP
100 MAD894.507,00000 LBP
250 MAD2.236.267,50000 LBP
500 MAD4.472.535,00000 LBP
1000 MAD8.945.070,00000 LBP
2000 MAD17.890.140,00000 LBP
5000 MAD44.725.350,00000 LBP
10000 MAD89.450.700,00000 LBP