2.000 Lübnan lirasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile LBP → KHR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,04518៛ KHR

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 LBP → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04540,0457
Düşük0,04520,0452
Ortalama0,04530,0454
Değişim-0.41%-1.25%
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1 LBP → KHR istatistikleri

LBP → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0452 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0453 oldu. LBP → KHR kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

LBP → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0457, en düşük 0,0452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0454 oldu. LBP → KHR kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1450,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6270,464
1 AUD0,6460,9111,10410,6130,86811,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kamboçya Rieli
1 LBP0,04518 KHR
5 LBP0,22588 KHR
10 LBP0,45176 KHR
20 LBP0,90352 KHR
50 LBP2,25880 KHR
100 LBP4,51759 KHR
250 LBP11,29398 KHR
500 LBP22,58795 KHR
1000 LBP45,17590 KHR
2000 LBP90,35180 KHR
5000 LBP225,87950 KHR
10000 LBP451,75900 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Lübnan Lirası
1 KHR22,13570 LBP
5 KHR110,67850 LBP
10 KHR221,35700 LBP
20 KHR442,71400 LBP
50 KHR1.106,78500 LBP
100 KHR2.213,57000 LBP
250 KHR5.533,92500 LBP
500 KHR11.067,85000 LBP
1000 KHR22.135,70000 LBP
2000 KHR44.271,40000 LBP
5000 KHR110.678,50000 LBP
10000 KHR221.357,00000 LBP