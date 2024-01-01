bin Lübnan lirasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile LBP → JPY çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001728¥ JPY

05:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 LBP → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00170,0016
Ortalama0,00170,0016
Değişim3.46%6.40%
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1 LBP → JPY istatistikleri

LBP → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. LBP → JPY kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

LBP → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. LBP → JPY kurundaki değişiklik 6.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5460,9491,34318,1350,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7280,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Japon Yeni
1 LBP0,00173 JPY
5 LBP0,00864 JPY
10 LBP0,01728 JPY
20 LBP0,03456 JPY
50 LBP0,08641 JPY
100 LBP0,17281 JPY
250 LBP0,43204 JPY
500 LBP0,86407 JPY
1000 LBP1,72814 JPY
2000 LBP3,45628 JPY
5000 LBP8,64070 JPY
10000 LBP17,28140 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Lübnan Lirası
100 JPY57.865,70000 LBP
1000 JPY578.657,00000 LBP
1500 JPY867.985,50000 LBP
2000 JPY1.157.314,00000 LBP
3000 JPY1.735.971,00000 LBP
5000 JPY2.893.285,00000 LBP
5400 JPY3.124.747,80000 LBP
10000 JPY5.786.570,00000 LBP
15000 JPY8.679.855,00000 LBP
20000 JPY11.573.140,00000 LBP
25000 JPY14.466.425,00000 LBP
30000 JPY17.359.710,00000 LBP