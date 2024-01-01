20 Lübnan lirasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile LBP → ISK çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001538kr ISK

23:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 LBP → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0016
Düşük0,00150,0015
Ortalama0,00150,0015
Değişim0.21%0.66%
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1 LBP → ISK istatistikleri

LBP → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → ISK kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

LBP → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → ISK kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1390,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8770,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6460,9111,10410,6140,86811,7260,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / İzlanda Kronu
1 LBP0,00154 ISK
5 LBP0,00769 ISK
10 LBP0,01538 ISK
20 LBP0,03076 ISK
50 LBP0,07689 ISK
100 LBP0,15378 ISK
250 LBP0,38445 ISK
500 LBP0,76890 ISK
1000 LBP1,53780 ISK
2000 LBP3,07560 ISK
5000 LBP7,68900 ISK
10000 LBP15,37800 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Lübnan Lirası
1 ISK650,28000 LBP
5 ISK3.251,40000 LBP
10 ISK6.502,80000 LBP
20 ISK13.005,60000 LBP
50 ISK32.514,00000 LBP
100 ISK65.028,00000 LBP
250 ISK162.570,00000 LBP
500 ISK325.140,00000 LBP
1000 ISK650.280,00000 LBP
2000 ISK1.300.560,00000 LBP
5000 ISK3.251.400,00000 LBP
10000 ISK6.502.800,00000 LBP