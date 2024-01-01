2.000 Lübnan lirasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile LBP → HUF çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,004319Ft HUF

05:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 LBP → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00430,0043
Düşük0,00410,0039
Ortalama0,00420,0041
Değişim5.01%9.30%
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1 LBP → HUF istatistikleri

LBP → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0043, en düşük 0,0041 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0042 oldu. LBP → HUF kurundaki değişiklik 5.01 değerindeydi.

LBP → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0043, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0041 oldu. LBP → HUF kurundaki değişiklik 9.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1420,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Macar Forinti
1 LBP0,00432 HUF
5 LBP0,02159 HUF
10 LBP0,04319 HUF
20 LBP0,08637 HUF
50 LBP0,21593 HUF
100 LBP0,43186 HUF
250 LBP1,07964 HUF
500 LBP2,15929 HUF
1000 LBP4,31857 HUF
2000 LBP8,63714 HUF
5000 LBP21,59285 HUF
10000 LBP43,18570 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Lübnan Lirası
2000 HUF463.116,00000 LBP
5000 HUF1.157.790,00000 LBP
10000 HUF2.315.580,00000 LBP
15000 HUF3.473.370,00000 LBP
20000 HUF4.631.160,00000 LBP
30000 HUF6.946.740,00000 LBP
40000 HUF9.262.320,00000 LBP
50000 HUF11.577.900,00000 LBP
60000 HUF13.893.480,00000 LBP
100000 HUF23.155.800,00000 LBP
150000 HUF34.733.700,00000 LBP
200000 HUF46.311.600,00000 LBP