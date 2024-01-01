20 Lübnan lirasından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → GYD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,002336GY$ GYD

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 LBP → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0023
Düşük0,00230,0023
Ortalama0,00230,0023
Değişim-0.03%-0.03%
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1 LBP → GYD istatistikleri

LBP → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. LBP → GYD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. LBP → GYD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34218,1360,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Guyana Doları
1 LBP0,00234 GYD
5 LBP0,01168 GYD
10 LBP0,02336 GYD
20 LBP0,04672 GYD
50 LBP0,11681 GYD
100 LBP0,23361 GYD
250 LBP0,58403 GYD
500 LBP1,16807 GYD
1000 LBP2,33613 GYD
2000 LBP4,67226 GYD
5000 LBP11,68065 GYD
10000 LBP23,36130 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Lübnan Lirası
1 GYD428,05900 LBP
5 GYD2.140,29500 LBP
10 GYD4.280,59000 LBP
20 GYD8.561,18000 LBP
50 GYD21.402,95000 LBP
100 GYD42.805,90000 LBP
250 GYD107.014,75000 LBP
500 GYD214.029,50000 LBP
1000 GYD428.059,00000 LBP
2000 GYD856.118,00000 LBP
5000 GYD2.140.295,00000 LBP
10000 GYD4.280.590,00000 LBP