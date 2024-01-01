10 Lübnan lirasından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile LBP → GGP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,000008839£ GGP

04:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → GGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GGP
1 LBP → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim3.28%3.08%
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1 LBP → GGP istatistikleri

LBP → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → GGP kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

LBP → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → GGP kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7061,5450,9491,34218,1220,792
1 CAD0,7111,2121,0970,6740,95312,8730,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Guernsey poundu
1 LBP0,00001 GGP
5 LBP0,00004 GGP
10 LBP0,00009 GGP
20 LBP0,00018 GGP
50 LBP0,00044 GGP
100 LBP0,00088 GGP
250 LBP0,00221 GGP
500 LBP0,00442 GGP
1000 LBP0,00884 GGP
2000 LBP0,01768 GGP
5000 LBP0,04420 GGP
10000 LBP0,08839 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Lübnan Lirası
1 GGP113.133,00000 LBP
5 GGP565.665,00000 LBP
10 GGP1.131.330,00000 LBP
20 GGP2.262.660,00000 LBP
50 GGP5.656.650,00000 LBP
100 GGP11.313.300,00000 LBP
250 GGP28.283.250,00000 LBP
500 GGP56.566.500,00000 LBP
1000 GGP113.133.000,00000 LBP
2000 GGP226.266.000,00000 LBP
5000 GGP565.665.000,00000 LBP
10000 GGP1.131.330.000,00000 LBP