2.000 Lübnan lirasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LBP → CNY çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00008081¥ CNY

04:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 LBP → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.87%1.43%
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1 LBP → CNY istatistikleri

LBP → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → CNY kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

LBP → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → CNY kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34218,1370,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6240,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Çin Yuanı RMB
1 LBP0,00008 CNY
5 LBP0,00040 CNY
10 LBP0,00081 CNY
20 LBP0,00162 CNY
50 LBP0,00404 CNY
100 LBP0,00808 CNY
250 LBP0,02020 CNY
500 LBP0,04041 CNY
1000 LBP0,08081 CNY
2000 LBP0,16162 CNY
5000 LBP0,40406 CNY
10000 LBP0,80812 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Lübnan Lirası
1 CNY12.374,30000 LBP
5 CNY61.871,50000 LBP
10 CNY123.743,00000 LBP
20 CNY247.486,00000 LBP
50 CNY618.715,00000 LBP
100 CNY1.237.430,00000 LBP
250 CNY3.093.575,00000 LBP
500 CNY6.187.150,00000 LBP
1000 CNY12.374.300,00000 LBP
2000 CNY24.748.600,00000 LBP
5000 CNY61.871.500,00000 LBP
10000 CNY123.743.000,00000 LBP