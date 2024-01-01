10 bin Lübnan lirasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → CAD çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.00001573C$ CAD

04:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → CAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CAD
1 LBP → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00000.0000
Düşük0.00000.0000
Ortalama0.00000.0000
Değişim2.04%3.36%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → CAD istatistikleri

LBP → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0000, en düşük 0.0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0000 oldu. LBP → CAD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

LBP → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0000, en düşük 0.0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0000 oldu. LBP → CAD kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.408551.708381.546910.94921.3433518.14060.792111
1 CAD0.7099511.212861.098230.6738960.95371112.87890.562359
1 NZD0.585350.82449510.9054840.5556240.7863310.61860.463662
1 AUD0.646450.9105571.1043810.6136210.86840911.7270.51206

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kanada Doları
1 LBP0.00002 CAD
5 LBP0.00008 CAD
10 LBP0.00016 CAD
20 LBP0.00031 CAD
50 LBP0.00079 CAD
100 LBP0.00157 CAD
250 LBP0.00393 CAD
500 LBP0.00786 CAD
1000 LBP0.01573 CAD
2000 LBP0.03146 CAD
5000 LBP0.07865 CAD
10000 LBP0.15729 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Lübnan Lirası
1 CAD63576.00000 LBP
5 CAD317880.00000 LBP
10 CAD635760.00000 LBP
20 CAD1271520.00000 LBP
50 CAD3178800.00000 LBP
100 CAD6357600.00000 LBP
250 CAD15894000.00000 LBP
500 CAD31788000.00000 LBP
1000 CAD63576000.00000 LBP
2000 CAD127152000.00000 LBP
5000 CAD317880000.00000 LBP
10000 CAD635760000.00000 LBP