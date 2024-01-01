5.000 Lübnan lirasından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → BMD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00001117$ BMD

04:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BMD
1 LBP → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.03%-0.08%
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1 LBP → BMD istatistikleri

LBP → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BMD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BMD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34318,140,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8810,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6260,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bermuda Doları
1 LBP0,00001 BMD
5 LBP0,00006 BMD
10 LBP0,00011 BMD
20 LBP0,00022 BMD
50 LBP0,00056 BMD
100 LBP0,00112 BMD
250 LBP0,00279 BMD
500 LBP0,00558 BMD
1000 LBP0,01117 BMD
2000 LBP0,02233 BMD
5000 LBP0,05583 BMD
10000 LBP0,11167 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Lübnan Lirası
1 BMD89.550,00000 LBP
5 BMD447.750,00000 LBP
10 BMD895.500,00000 LBP
20 BMD1.791.000,00000 LBP
50 BMD4.477.500,00000 LBP
100 BMD8.955.000,00000 LBP
250 BMD22.387.500,00000 LBP
500 BMD44.775.000,00000 LBP
1000 BMD89.550.000,00000 LBP
2000 BMD179.100.000,00000 LBP
5000 BMD447.750.000,00000 LBP
10000 BMD895.500.000,00000 LBP