bin Lübnan lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LBP → AED çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00004102د.إ AED

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → AED çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AED
1 LBP → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.03%-0.08%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → AED istatistikleri

LBP → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → AED kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → AED kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1410,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LBP0,00004 AED
5 LBP0,00021 AED
10 LBP0,00041 AED
20 LBP0,00082 AED
50 LBP0,00205 AED
100 LBP0,00410 AED
250 LBP0,01025 AED
500 LBP0,02051 AED
1000 LBP0,04102 AED
2000 LBP0,08203 AED
5000 LBP0,20508 AED
10000 LBP0,41016 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Lübnan Lirası
1 AED24.380,90000 LBP
5 AED121.904,50000 LBP
10 AED243.809,00000 LBP
20 AED487.618,00000 LBP
50 AED1.219.045,00000 LBP
100 AED2.438.090,00000 LBP
250 AED6.095.225,00000 LBP
500 AED12.190.450,00000 LBP
1000 AED24.380.900,00000 LBP
2000 AED48.761.800,00000 LBP
5000 AED121.904.500,00000 LBP
10000 AED243.809.000,00000 LBP