2000 Laos kipinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile LAK → VND çevirin

1.000₭ LAK = 1.156₫ VND

03:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → VND çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

VND
1 LAK → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.15831.1583
Düşük1.14741.1113
Ortalama1.15431.1327
Değişim0.75%2.69%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → VND istatistikleri

LAK → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.1583, en düşük 1.1474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.1543 oldu. LAK → VND kurundaki değişiklik 0.75 değerindeydi.

LAK → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.1583, en düşük 1.1113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.1327 oldu. LAK → VND kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.949350.7921111.546671.408518.133884.391.34285
1 EUR1.0533510.8343651.629191.4836419.101288.89221.41449
1 GBP1.262451.1985211.952591.7781622.893106.5381.69528
1 AUD0.646550.6138040.51213910.91066611.724454.56240.86822

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Vietnam Dongu
1 LAK1.15601 VND
5 LAK5.78005 VND
10 LAK11.56010 VND
20 LAK23.12020 VND
50 LAK57.80050 VND
100 LAK115.60100 VND
250 LAK289.00250 VND
500 LAK578.00500 VND
1000 LAK1156.01000 VND
2000 LAK2312.02000 VND
5000 LAK5780.05000 VND
10000 LAK11560.10000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Laos Kipi
1000 VND865.04700 LAK
2000 VND1730.09400 LAK
5000 VND4325.23500 LAK
10000 VND8650.47000 LAK
20000 VND17300.94000 LAK
50000 VND43252.35000 LAK
100000 VND86504.70000 LAK
200000 VND173009.40000 LAK
500000 VND432523.50000 LAK
1000000 VND865047.00000 LAK
2000000 VND1730094.00000 LAK
5000000 VND4325235.00000 LAK