50 Kazakistan tengesinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KZT → RON çevirin

1.000₸ KZT = 0.009497L RON

00:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 KZT → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00960.0096
Düşük0.00930.0092
Ortalama0.00940.0094
Değişim0.19%1.04%
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1 KZT → RON istatistikleri

KZT → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0096, en düşük 0.0093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0094 oldu. KZT → RON kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

KZT → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0096, en düşük 0.0092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0094 oldu. KZT → RON kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.407751.340318.13420.94790.7912961.702271.54452
1 CAD0.71035310.95208712.88170.6733530.56211.209221.09716
1 SGD0.7461021.05032113.530.7072390.5903871.270071.15237
1 ZAR0.05514460.07762960.073910110.05227210.04363550.09387080.0851717

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Rumen Leyi
1 KZT0.00950 RON
5 KZT0.04748 RON
10 KZT0.09497 RON
20 KZT0.18993 RON
50 KZT0.47483 RON
100 KZT0.94966 RON
250 KZT2.37414 RON
500 KZT4.74828 RON
1000 KZT9.49656 RON
2000 KZT18.99312 RON
5000 KZT47.48280 RON
10000 KZT94.96560 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kazakistan Tengesi
1 RON105.30100 KZT
5 RON526.50500 KZT
10 RON1053.01000 KZT
20 RON2106.02000 KZT
50 RON5265.05000 KZT
100 RON10530.10000 KZT
250 RON26325.25000 KZT
500 RON52650.50000 KZT
1000 RON105301.00000 KZT
2000 RON210602.00000 KZT
5000 RON526505.00000 KZT
10000 RON1053010.00000 KZT