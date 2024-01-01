1 Kazakistan tengesinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile KZT → PLN çevirin

1,000₸ KZT = 0,008250zł PLN

00:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 KZT → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00830,0083
Düşük0,00810,0079
Ortalama0,00820,0081
Değişim0.54%2.16%
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1 KZT → PLN istatistikleri

KZT → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0081 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0082 oldu. KZT → PLN kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

KZT → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0081 oldu. KZT → PLN kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,140,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8840,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,5340,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Polonya Zlotisi
1 KZT0,00825 PLN
5 KZT0,04125 PLN
10 KZT0,08250 PLN
20 KZT0,16501 PLN
50 KZT0,41251 PLN
100 KZT0,82503 PLN
250 KZT2,06257 PLN
500 KZT4,12514 PLN
1000 KZT8,25028 PLN
2000 KZT16,50056 PLN
5000 KZT41,25140 PLN
10000 KZT82,50280 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kazakistan Tengesi
1 PLN121,20800 KZT
5 PLN606,04000 KZT
10 PLN1.212,08000 KZT
20 PLN2.424,16000 KZT
50 PLN6.060,40000 KZT
100 PLN12.120,80000 KZT
250 PLN30.302,00000 KZT
500 PLN60.604,00000 KZT
1000 PLN121.208,00000 KZT
2000 PLN242.416,00000 KZT
5000 PLN606.040,00000 KZT
10000 PLN1.212.080,00000 KZT