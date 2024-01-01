5.000 Kazakistan tengesinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → NZD çevirin

1,000₸ KZT = 0,003430$ NZD

00:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 KZT → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00350,0035
Düşük0,00340,0033
Ortalama0,00340,0034
Değişim0.54%0.51%
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1 KZT → NZD istatistikleri

KZT → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0034 oldu. KZT → NZD kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

KZT → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. KZT → NZD kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9480,7921,7031,546
1 CAD0,7110,95212,8840,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5290,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Yeni Zelanda Doları
1 KZT0,00343 NZD
5 KZT0,01715 NZD
10 KZT0,03430 NZD
20 KZT0,06859 NZD
50 KZT0,17148 NZD
100 KZT0,34296 NZD
250 KZT0,85741 NZD
500 KZT1,71482 NZD
1000 KZT3,42964 NZD
2000 KZT6,85928 NZD
5000 KZT17,14820 NZD
10000 KZT34,29640 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kazakistan Tengesi
1 NZD291,57600 KZT
5 NZD1.457,88000 KZT
10 NZD2.915,76000 KZT
20 NZD5.831,52000 KZT
50 NZD14.578,80000 KZT
100 NZD29.157,60000 KZT
250 NZD72.894,00000 KZT
500 NZD145.788,00000 KZT
1000 NZD291.576,00000 KZT
2000 NZD583.152,00000 KZT
5000 NZD1.457.880,00000 KZT
10000 NZD2.915.760,00000 KZT