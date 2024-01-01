bin Kazakistan tengesinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile KZT → NGN çevirin

1,000₸ KZT = 3,444₦ NGN

00:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 KZT → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,53223,5407
Düşük3,44363,2540
Ortalama3,48443,4306
Değişim-1.32%3.91%
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1 KZT → NGN istatistikleri

KZT → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5322, en düşük 3,4436 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4844 oldu. KZT → NGN kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

KZT → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5407, en düşük 3,2540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4306 oldu. KZT → NGN kurundaki değişiklik 3.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1440,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95312,8850,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5250,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nijerya Nairası
1 KZT3,44361 NGN
5 KZT17,21805 NGN
10 KZT34,43610 NGN
20 KZT68,87220 NGN
50 KZT172,18050 NGN
100 KZT344,36100 NGN
250 KZT860,90250 NGN
500 KZT1.721,80500 NGN
1000 KZT3.443,61000 NGN
2000 KZT6.887,22000 NGN
5000 KZT17.218,05000 NGN
10000 KZT34.436,10000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kazakistan Tengesi
1 NGN0,29039 KZT
5 NGN1,45197 KZT
10 NGN2,90393 KZT
20 NGN5,80786 KZT
50 NGN14,51965 KZT
100 NGN29,03930 KZT
250 NGN72,59825 KZT
500 NGN145,19650 KZT
1000 NGN290,39300 KZT
2000 NGN580,78600 KZT
5000 NGN1.451,96500 KZT
10000 NGN2.903,93000 KZT