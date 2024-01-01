20 Kazakistan tengesinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → MUR çevirin

1,000₸ KZT = 0,09505₨ MUR

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 KZT → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09630,0970
Düşük0,09380,0935
Ortalama0,09470,0953
Değişim-1.28%-2.05%
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1 KZT → MUR istatistikleri

KZT → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0963, en düşük 0,0938 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0947 oldu. KZT → MUR kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

KZT → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0970, en düşük 0,0935 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0953 oldu. KZT → MUR kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1430,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,880,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5230,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Mauritius Rupisi
1 KZT0,09505 MUR
5 KZT0,47523 MUR
10 KZT0,95046 MUR
20 KZT1,90092 MUR
50 KZT4,75231 MUR
100 KZT9,50461 MUR
250 KZT23,76153 MUR
500 KZT47,52305 MUR
1000 KZT95,04610 MUR
2000 KZT190,09220 MUR
5000 KZT475,23050 MUR
10000 KZT950,46100 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 MUR10,52120 KZT
5 MUR52,60600 KZT
10 MUR105,21200 KZT
20 MUR210,42400 KZT
50 MUR526,06000 KZT
100 MUR1.052,12000 KZT
250 MUR2.630,30000 KZT
500 MUR5.260,60000 KZT
1000 MUR10.521,20000 KZT
2000 MUR21.042,40000 KZT
5000 MUR52.606,00000 KZT
10000 MUR105.212,00000 KZT