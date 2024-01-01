5 Kazakistan tengesinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile KZT → HUF çevirin

1,000₸ KZT = 0,7796Ft HUF

23:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 KZT → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,78360,7836
Düşük0,76190,7265
Ortalama0,77020,7520
Değişim2.22%4.81%
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1 KZT → HUF istatistikleri

KZT → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7836, en düşük 0,7619 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7702 oldu. KZT → HUF kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

KZT → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7836, en düşük 0,7265 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7520 oldu. KZT → HUF kurundaki değişiklik 4.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2270,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9430,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5790,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Macar Forinti
1 KZT0,77961 HUF
5 KZT3,89804 HUF
10 KZT7,79609 HUF
20 KZT15,59218 HUF
50 KZT38,98045 HUF
100 KZT77,96090 HUF
250 KZT194,90225 HUF
500 KZT389,80450 HUF
1000 KZT779,60900 HUF
2000 KZT1.559,21800 HUF
5000 KZT3.898,04500 HUF
10000 KZT7.796,09000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Kazakistan Tengesi
2000 HUF2.565,38000 KZT
5000 HUF6.413,45000 KZT
10000 HUF12.826,90000 KZT
15000 HUF19.240,35000 KZT
20000 HUF25.653,80000 KZT
30000 HUF38.480,70000 KZT
40000 HUF51.307,60000 KZT
50000 HUF64.134,50000 KZT
60000 HUF76.961,40000 KZT
100000 HUF128.269,00000 KZT
150000 HUF192.403,50000 KZT
200000 HUF256.538,00000 KZT