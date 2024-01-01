10 Kazakistan tengesinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → HKD çevirin

1,000₸ KZT = 0,01568$ HKD

23:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 KZT → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01610,0164
Düşük0,01570,0157
Ortalama0,01590,0161
Değişim-2.61%-3.79%
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1 KZT → HKD istatistikleri

KZT → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0157 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0159 oldu. KZT → HKD kurundaki değişiklik -2.61 değerindeydi.

KZT → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0157 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0161 oldu. KZT → HKD kurundaki değişiklik -3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2140,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9330,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5670,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hong Kong Doları
1 KZT0,01568 HKD
5 KZT0,07839 HKD
10 KZT0,15677 HKD
20 KZT0,31355 HKD
50 KZT0,78387 HKD
100 KZT1,56774 HKD
250 KZT3,91935 HKD
500 KZT7,83870 HKD
1000 KZT15,67740 HKD
2000 KZT31,35480 HKD
5000 KZT78,38700 HKD
10000 KZT156,77400 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Kazakistan Tengesi
100 HKD6.378,61000 KZT
200 HKD12.757,22000 KZT
300 HKD19.135,83000 KZT
500 HKD31.893,05000 KZT
1000 HKD63.786,10000 KZT
2000 HKD127.572,20000 KZT
2500 HKD159.465,25000 KZT
3000 HKD191.358,30000 KZT
4000 HKD255.144,40000 KZT
5000 HKD318.930,50000 KZT
10000 HKD637.861,00000 KZT
20000 HKD1.275.722,00000 KZT